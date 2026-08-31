Набор в первые классы Челнов продолжает сокращаться

В Набережных Челнах в новом учебном году за парты сядут 74,1 тыс. школьников. В первый класс пойдут 6,2 тыс.
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