В России раскрыли план Британии по отправке экспедиционного корпуса НАТО на Украину. Что Лондон предлагает союзникам?

РИА Новости: Лондон предложил направить на Украину экспедиционный корпус НАТО Великобритания предложила странам — союзницам по НАТО рассмотреть вопрос об отправке на Украину экспедиционного корпуса Североатлантического альянса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии