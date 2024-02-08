Глава Винницкой ОВА Борзов заявил о пожаре на инфраструктурном объекте

В Винницкой области произошел взрыв, вызвавший возгорание на объекте инфраструктуры. Об этом в четверг, восьмого февраля, проинформировал глава областной военной администрации Сергей Борзов у себя в Телеграм-канале.
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