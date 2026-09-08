❕ Бердина назвала кадровые проблемы учителей физкультуры в школах Крыма «патовыми» Учитель физкультуры МБОУ «Лицей Крымской весны» Елена Бердина рассказала о нехватке кадров в образовании.
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