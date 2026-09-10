Сэкономить на ТО: 5 работ, которые можно проделать самому

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:– Обслуживание автомобиля – дело достаточно дорогое, особенно если вы много ездите и не привыкли «забивать» на кажущиеся необязательными процедуры.
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