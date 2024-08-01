Ирвани призвал СБ ООН ввести санкции против Израиля

Глава иранского постпредства при ООН Амир Саид Ирвани в рамках выступления перед Советом Безопасности озвучил призыв надавить на израильскую сторону при помощи санкционных мер, чтобы показать, что другие державы не готовы закрывать глаза на противоправные шаги.