Ирвани призвал СБ ООН ввести санкции против Израиля

Глава иранского постпредства при ООН Амир Саид Ирвани в рамках выступления перед Советом Безопасности озвучил призыв надавить на израильскую сторону при помощи санкционных мер, чтобы показать, что другие державы не готовы закрывать глаза на противоправные шаги.
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