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ОАЭ намерены инвестировать около $46 млрд в Германию

ОАЭ намерены инвестировать около $46 млрд в Германию

Объединенные Арабские Эмираты намерены инвестировать около €40 млрд ($46 млрд) в Германию. Средства планируется направить в развитие искусственного интеллекта, энергетики и оборонного сектора.

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