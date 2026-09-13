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Царьград

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Русский турист открыл для себя одну страну в октябре: жара спала, и ты в раю

Русский турист открыл для себя одну страну в октябре: жара спала, и ты в раю

Октябрь - идеальное время для поездки в Оман. Летняя жара сменяется комфортным теплом, дожди на юге прекращаются, а массовый туристический поток ещё не начался.

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