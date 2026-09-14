US Miner Almonty Strikes Major Deal With Africa's Largest Tungsten-Producing Country Almonty Industries is positioning itself to "become the leading Western producer of tungsten," potentially as early as 2027, as Western buyers confront a severe supply shortage sparked by China and, more broadly, what we've described as "resource nationalism.
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