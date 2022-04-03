Военный эксперт Кнутов: Запад поставляет Украине оружие под видом гуманитарной помощи

Страны Запада провозят на Украину оружие под видом гуманитарного груза и транспорта с детьми. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов Движение таких караванов фиксируется со стороны украинско-польской границы.
Страны Запада провозят на Украину оружие под видом гуманитарного груза и транспорта с детьми. Об этом рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов Движение таких караванов фиксируется со стороны украинско-польской границы.
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