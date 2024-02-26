G20 приговорили: Контрольный выстрел прозвучал из Америки

На разных полюсах с англосаксами Дэвидом Кэмероном и Энтони Блинкеном не только Сергей Лавров, но и глобальный Юг.
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