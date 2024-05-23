Стало известно, кто выиграл рекордный суперприз в лотерею «Спортлото»

Магнитогорский инженер-пусконаладчик стал обладателем рекордного суперприза в лотерею «Спортлото «4 из 20», сообщает РИА Новости со ссылкой на «Столото» — крупнейшего распространителя гослотерей в России.
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