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Региональная Юридическая Служба

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Стало известно, кто выиграл рекордный суперприз в лотерею «Спортлото»

Стало известно, кто выиграл рекордный суперприз в лотерею «Спортлото»

Магнитогорский инженер-пусконаладчик стал обладателем рекордного суперприза в лотерею «Спортлото «4 из 20», сообщает РИА Новости со ссылкой на «Столото» — крупнейшего распространителя гослотерей в России.

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