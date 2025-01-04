Самые ожидаемые русские сериалы 2025 года — подборка «Сноба»

Палач с бизнесовой жилкой, журналист из Рыбинска с суперспособностями, киллер с сыном-помощником и Саша Бортич с лицензией на такси — «Сноб» выбрал 10 сериалов, которые надо обязательно увидеть в 2025 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии