НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

120 подписчиков

Трэй Янг спровоцировал фол в нападении у Джереми Сохана в ключевой атаке на последних секундах

Трэй Янг спровоцировал фол в нападении у Джереми Сохана в ключевой атаке на последних секундах

Исход матча между «Сан-Антонио» и «Атлантой» (135:137) решился на последних секундах. Форвард «Сперс» Джереми Сохан совершил перехват при «-2» и устремился к кольцу, но разыгрывающий «Хоукс» Трэй Янг спровоцировал у него фол в нападении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх