Гороскоп на 1 декабря 2023 года от Павла Глобы

1 декабря 2023 года — пятница. В этот день Меркурий вступает в знак Козерога. Это означает, что день будет благоприятен для активной деятельности, практической работы, когда работа — не столько радость, сколько обязанность.
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