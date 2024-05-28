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Генерал Бужинский объяснил срывы поставок для ВСУ

Генерал Бужинский объяснил срывы поставок для ВСУ

Последний пакет американской военной помощи Украине не надо переоценивать, считает бывший замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ, генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

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