Условно-досрочно: Михаил Ефремов готовится подавать на УДО в конце марта

Администрация колонии, где отбывает наказание Михаил Ефремов, одобрила ходатайство актера об УДО.Глава ОНК Москвы в своем телеграм-канале сообщил о том, что администрация колонии, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении.