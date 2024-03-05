Условно-досрочно: Михаил Ефремов готовится подавать на УДО в конце марта

Администрация колонии, где отбывает наказание Михаил Ефремов, одобрила ходатайство актера об УДО.Глава ОНК Москвы в своем телеграм-канале сообщил о том, что администрация колонии, где отбывает наказание актер Михаил Ефремов, удовлетворила ходатайство об условно-досрочном освобождении.
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