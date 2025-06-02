В России подорожают почти все продукты из-за нового закона. Власти хотят обязать всех производителей соблюдать ГОСТы, документ готовят ко второму чтению.
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В России подорожают почти все продукты из-за нового закона. Власти хотят обязать всех производителей соблюдать ГОСТы, документ готовят ко второму чтению.
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