Отделения «Почты России» будут принимать вторсырье

Пункты сбора вторсырья откроются в отделениях «Почты России» в 2023 году. Россияне смогут сдать на переработку не только бумагу и пластик, но и электронику, рассказал генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
Пункты сбора вторсырья откроются в отделениях «Почты России» в 2023 году. Россияне смогут сдать на переработку не только бумагу и пластик, но и электронику, рассказал генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.
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