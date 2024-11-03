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Калифорнийские ученые раскрыли механизм образования первых клеточных мембран

Калифорнийские ученые раскрыли механизм образования первых клеточных мембран

Биохимики из Калифорнийского университета раскрыли возможный механизм образования первых клеточных мембран на заре жизни Земли.

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