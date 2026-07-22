Прямо как у Маска и Starlink Mobile: прямая спутниковая связь для 47 моделей смартфонов Huawei, Honor и Xiaomi запущена в Китае для абонентов China Telecom

Она опирается на спутниковую систему мобильной связи «Тяньтун-1»Пекинское муниципальное управление по чрезвычайным ситуациям совместно с Пекинским филиалом China Telecom запустило механизм гарантированной связи в чрезвычайных ситуациях, обеспечивающий прямую спутниковую связь между личными мобильными телефонами и населением.