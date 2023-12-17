Званый ужин с туземцами

Геннадий Бережнов

Стефанчук любит поесть, это очевидно и видно на фото! Однако пить да гулять это не то чего ждут сегодня киевляне! А зима только начинается и кроме вооружения надо и воды и хлеба, чего Стефанчук уже обожрался, закусывая икрой и запивая шампанским.