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Званый ужин с туземцами

Званый ужин с туземцами

Призвавший ущемлять права русских 5й после госпереворота 2014 председатель верховной рады администрации в Киеве Руслан Стефанчук любит поесть, это очевидно.

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Комментарии
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Ирина Черных
Бесноватые беснуются. А мы, русские, продолжим жить на своей земле и тихо раздражать окружающий безумный мир своим спокойствием.
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1 д.
Геннадий Бережнов
Стефанчук любит поесть, это очевидно и видно на фото! Однако пить да гулять это не то чего ждут сегодня киевляне! А зима только начинается и кроме вооружения надо и воды и хлеба, чего Стефанчук уже обожрался, закусывая икрой и запивая шампанским.
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12 час.

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