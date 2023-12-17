Призвавший ущемлять права русских 5й после госпереворота 2014 председатель верховной рады администрации в Киеве Руслан Стефанчук любит поесть, это очевидно.
Званый ужин с туземцами
Комментарии
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Ирина Черных
Бесноватые беснуются. А мы, русские, продолжим жить на своей земле и тихо раздражать окружающий безумный мир своим спокойствием.
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1 д.
Геннадий Бережнов
Стефанчук любит поесть, это очевидно и видно на фото! Однако пить да гулять это не то чего ждут сегодня киевляне! А зима только начинается и кроме вооружения надо и воды и хлеба, чего Стефанчук уже обожрался, закусывая икрой и запивая шампанским.
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12 час.
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