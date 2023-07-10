Украину — в НАТО. Эрдоган снова всадил России ножик под ребро

да эрдогаша как был гнилым пидорком , так и остался им.

Александр Клюянов

Конёк В. Путина, как президента РФ, - проникновенные слова о патриотизЬме. Кремль умеет поддерживать уровень гордости граждан за Россию. В неё плюют - утрёмси. Над русскими изголяются "коренные" - терпитя. На льготных условиях зарубежники пользуются продукцией роснедр - так они ж "партнёры". Кремлёвские правители вообще игнорируют разрушительное влияние на моральное состояние народа одних за другими позорных закулисных переговоров/междусобойчиков.