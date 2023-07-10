Темы дня

124 981 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Тихонов
    Хотелось бы верить, но чурок нужно мочить уже сейчасЗащитим себя сами...
  • Андрей Тихонов
    Да уж, бля , пиздец полный, то ли Путин мудак, то ли его министры...Гуманный суд или ...
  • Платон Платонов
    А какой результат Вы хотите увидеть?Уважаемые советск...

Украину — в НАТО. Эрдоган снова всадил России ножик под ребро

Украину — в НАТО. Эрдоган снова всадил России ножик под ребро

Как реагировать на выходки оборзевшего султана Дмитрий Родионов На фото: президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время поездки на Украину (Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press) Материал комментируют: Владимир Лепехин Всеволод Шимов Пять атаманов «Азова"* возвращаются из Турции на родину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Морозов
этой 5-ке быдлотных нациков я бы лично зелёнкой лоб помазал.
Ответить
1 час.
Игорь Морозов
да эрдогаша как был гнилым пидорком , так и остался им.
Ответить
1 час.
Александр Клюянов
Конёк В. Путина, как президента РФ, - проникновенные слова о патриотизЬме. Кремль умеет поддерживать уровень гордости граждан за Россию. В неё плюют - утрёмси. Над русскими изголяются &quot;коренные&quot; - терпитя. На льготных условиях зарубежники пользуются продукцией роснедр - так они ж &quot;партнёры&quot;. Кремлёвские правители вообще игнорируют разрушительное влияние на моральное состояние народа одних за другими позорных закулисных переговоров/междусобойчиков.
Ответить
45 мин.

Картина дня

наверх