Как реагировать на выходки оборзевшего султана Дмитрий Родионов На фото: президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время поездки на Украину (Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press) Материал комментируют: Владимир Лепехин Всеволод Шимов Пять атаманов «Азова"* возвращаются из Турции на родину.
Украину — в НАТО. Эрдоган снова всадил России ножик под ребро
Комментарии
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Игорь Морозов
этой 5-ке быдлотных нациков я бы лично зелёнкой лоб помазал.
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1 час.
Игорь Морозов
да эрдогаша как был гнилым пидорком , так и остался им.
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1 час.
Александр Клюянов
Конёк В. Путина, как президента РФ, - проникновенные слова о патриотизЬме. Кремль умеет поддерживать уровень гордости граждан за Россию. В неё плюют - утрёмси. Над русскими изголяются "коренные" - терпитя. На льготных условиях зарубежники пользуются продукцией роснедр - так они ж "партнёры". Кремлёвские правители вообще игнорируют разрушительное влияние на моральное состояние народа одних за другими позорных закулисных переговоров/междусобойчиков.
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45 мин.
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