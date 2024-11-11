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Смерть негодяя. Ильдара Дадина, воевавшего за ВСУ, пристрелили свои

Смерть негодяя. Ильдара Дадина, воевавшего за ВСУ, пристрелили свои

5 октября в Харьковской области отправился на аудиенцию к генералу Власову боевик и предатель России Ильдар Дадин, известный под погонялом Ганди – российский «оппозиционный активист», первый из приземленных на шконку по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (названной соратниками «дадинской»).

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