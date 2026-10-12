Биатлонист Тихонов посоветовал при отстреле медведя оставлять один патрон

Денис Бочаров/NEWS.ru/TACC Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, возглавлявший Союз биатлонистов России (СБР), однажды на Камчатке спас от медведя норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, который восемь раз побеждал на Олимпийских играх.
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