Биатлонист Тихонов посоветовал при отстреле медведя оставлять один патрон

Денис Бочаров/NEWS.ru/TACC Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, возглавлявший Союз биатлонистов России (СБР), однажды на Камчатке спас от медведя норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена, который восемь раз побеждал на Олимпийских играх.