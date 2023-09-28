5 очков за 6 туров – худший старт Моуринью в карьере. Побит антирекорд «Челси»-2015/16

«Рома» под руководством португальца была разгромлена «Дженоа» (1:4) в 6-м туре Серии А. На счету команды 5 очков.
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