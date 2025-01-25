Как Том Круз выполнял рисковый трюк для фильма "Миссия невыполнима"

Том Круз известен тем, что многие опасные трюки в фильмах выполняет самостоятельно. Каково это - он и рассказал недавно, вспоминая захватывающий дух трюк с самолетом в фильме "Миссия невыполнима: Племя изгоев".
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