Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Как Том Круз выполнял рисковый трюк для фильма "Миссия невыполнима"

Как Том Круз выполнял рисковый трюк для фильма "Миссия невыполнима"

Том Круз известен тем, что многие опасные трюки в фильмах выполняет самостоятельно. Каково это - он и рассказал недавно, вспоминая захватывающий дух трюк с самолетом в фильме "Миссия невыполнима: Племя изгоев".

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