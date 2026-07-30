Города Иркутской области будут благоустраивать по единому стандарту

Министерство жилищной политики и энергетики региона утвердило новый стандарт благоустройства. Теперь все города и посёлки области будут приводить в порядок улицы, дворы, набережные, детские и спортивные площадки по единым правилам.
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