Нидерланды отказали в визах ведущим российским гимнасткам на ЧМ-2026

Власти Нидерландов отказали в выдаче въездных виз трём ведущим российским гимнасткам — олимпийским чемпионкам Ангелине Мельниковой и Виктории Листуновой, а также Анне Калмыковой, из-за чего спортсменки вынуждены пропустить чемпионат мира по спортивной гимнастике в Роттердаме.
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