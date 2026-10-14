Военнослужащему Вооружённых сил России Александру Находкину присвоили звание Героя России. Об этом сообщил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.
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