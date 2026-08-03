РуСАДА может вернуть статус соответствия ВАДА осенью 2026 года

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что Российское антидопинговое агентство (РуСАДА) может восстановить полноценный статус соответствия Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) уже осенью 2026 года.
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