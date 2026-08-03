Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

366 подписчиков

РуСАДА может вернуть статус соответствия ВАДА осенью 2026 года

РуСАДА может вернуть статус соответствия ВАДА осенью 2026 года

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что Российское антидопинговое агентство (РуСАДА) может восстановить полноценный статус соответствия Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА) уже осенью 2026 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии