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Люксовая версия Toyota Camry стала еще лучше: представлен Lexus ES 2026

Люксовая версия Toyota Camry стала еще лучше: представлен Lexus ES 2026

Одна из громких премьер открывшегося в пятницу автосалона в Гуанчжоу — новый Lexus ES. Модель 2026 года получила новые матричные светодиодные фары и новую решетку радиатора, которая сужается к капоту, чем напоминает обновленный Lexus RX.

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