Ukrainian forces have struck an oil refinery in Russia's Ryazan region, Russian officials said, hours after President Volodymyr Zelenskyy said Ukraine would resume attacks on Russian energy facilities and voiced anger over a "dangerous" disruption of satellite intelligence from the United States.
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