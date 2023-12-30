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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джокович победил в голосовании «Лучший спортсмен мира-2023» на Sports.ru, Йокич – 2-й, Холанд – 3-й, Махачев – 6-й

Sports.ru подвел итоги выборов «Лучший спортсмен мира-2023», где проголосовали 4885 человек. Пользователи определили трех лучших спортсменов из шорт-листа редакции (там было 25 человек).

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