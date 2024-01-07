Пожевали и выплюнули...

У всех предателей одна участь...Патриарх сказал,что таких нужно и должно прощать,мол всякое в жизни бывает...Но именно таких прощять не стоит-предавшие один раз,предадут еще раз!!!А ведь эта зулейка имела все в России,а так жидко обхезалась....

Надежда Белугина

Пусть деньги сначала вернёт. Залезла в карман людей, которые о таких суммах и думать не смели, складывая по 100-500 рублей, понимая, как трудно тем, у кого больной ребёнок и такой суммы нет. Гнилое нутро у этого "оленёнка" - волчье. Как теперь таким благотворительным обществам верить. если их создатели эти деньги, как свои, используют. Читала, что 20% им по закону отходит, но, видно, и этого им кажется мало. Теперь и о Хабенском не думаю хорошо, как было раньше.