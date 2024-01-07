Конунг Ингвар Актрису с глазами олененка травят в Латвии.Правда, у пожеванной ленивыми латвийскими челюстями Чулпаши глаза стали как у старой козы.
Пожевали и выплюнули...
Комментарии
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Р
Роман
У всех предателей одна участь...Патриарх сказал,что таких нужно и должно прощать,мол всякое в жизни бывает...Но именно таких прощять не стоит-предавшие один раз,предадут еще раз!!!А ведь эта зулейка имела все в России,а так жидко обхезалась....
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13 час.
Надежда Белугина
Пусть деньги сначала вернёт. Залезла в карман людей, которые о таких суммах и думать не смели, складывая по 100-500 рублей, понимая, как трудно тем, у кого больной ребёнок и такой суммы нет. Гнилое нутро у этого "оленёнка" - волчье. Как теперь таким благотворительным обществам верить. если их создатели эти деньги, как свои, используют. Читала, что 20% им по закону отходит, но, видно, и этого им кажется мало. Теперь и о Хабенском не думаю хорошо, как было раньше.
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13 час.
лл
лина любимцева
Она получила то, что заслужила, и никто ей не виноват.
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11 час.
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