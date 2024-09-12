Обновление годового максимума в юане - вопрос времени

Думаю, многие из вас знают о том, что в нашей стране работает так называемое бюджетное правило, представляющее из себя механизм перевода сверхдоходов, которые федеральный бюджет получает от нефтегазовой отрасли, в стратегические накопления, путём покупки валюты.