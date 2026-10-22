Не хотела публиковать это письмо, потому что оно очень длинное.Народ, имейте совесть, сокращайте письма, у меня же не издательство романов, а блог.
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