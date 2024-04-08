Центр Кургана рискует быть затопленным из-за наводнения

Если уровень воды в реке Тобол, как прогнозирует Росгидромет и представители Республики Казахстан, составит 11 метров и выше, центр Кургана, а также микрорайоны Восточный и Кулацкий могут быть подтоплены.
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