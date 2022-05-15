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Гвардиола о 100 голах «Ман Сити» в АПЛ: «Если забьем 99 мячей и выиграем АПЛ, все будет хорошо. Титул – самое важное»

Пеп Гвардиола будет доволен, если «Ман Сити» не забьет 100 голов, но выиграет АПЛ. «Ман Сити» трижды в истории удавалось преодолеть отметку в 100 голов в матчах АПЛ.

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