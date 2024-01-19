Киркоров обиделся на участника "Фабрики звёзд", согласившегося на предложение Лолиты

В "КП" считают, что Лолита, не осознавая того, спровоцировала ссору между Киркоровым и Легостаевым"Комсомольская правда" пишет о том, что в 2004 году певец Константин Легостаев представил свою песню "Расскажи, как надо любить", которая очень понравилась Филиппу Киркорову.