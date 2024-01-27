Эксперт Зайцев объяснил, почему новостройки подешевели на 8-10%

Согласно заявлению директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, стоимость квартир в новостройках снизилась на 8-10%, вызванное введением комиссии за выдачу льготных ипотечных кредитов рядом банков.
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