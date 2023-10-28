Испытания триады: как проходят тренировки российских ядерных сил

Межконтинентальная ракета «Ярс», боеприпасы для подводных лодок «Синева», крылатые изделия со стратегических ракетоносцев Ту-95МС поразили все цели в ходе учений стратегических ядерных сил сдерживания страны.
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