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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о сборах «Красной Машины Юниор»: «50 часов подготовки. Запустили новый формат Red Machine Run Club – DJ Run: бег, музыка, командный ритм»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался о сборах « Красной Машины Юниор ». «Завершили двухнедельные сборы «Красной Машины Юниор» в Красной Поляне.

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