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Гришин об уходе Профаки: «Свято место пусто не бывает, незаменимых нет, ничего страшного для нас не произошло. Кол – парень серьезный, ответственный, приехал с хорошим настроем»

Главный тренер « Нефтехимика » Игорь Гришин высказался о поражении от « Авангарда » (3:4) на Кубке Блинова.

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