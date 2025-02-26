ВТ

Вячеслав Тарасов

Уважаемые, "бюргеры". Пока существуют бритиши, Германия будет всегда под их прицелом, поскольку такой сильный экономический конкурент им не нужен и островитяне сделают всё, что бы его не было. Вспомните, как визжала госпожа Тетчер против объединения ГДР и ФРГ. И как мистер Черчиль яростно выступал в 1945 году за расчленения Германии. И только И.В.Сталин отстоял Германию как государство, заявив, что Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остаётся. Островные изощрённые провокаторы дважды "организовали" мировые кровавые войны в Европе двадцатого века с той же целью-разорить в жестоких схватках своих конкурентов. Политику уничтожения конкурентов бритиши проповедуют и сегодня. Для Германии уже назначен враг-это снова Россия. И если в германии не найдётся сил противостоять провокаторам-островитянам и безумцам в Германии, третья война с Россией для неё будет последней, желания Британии будут достигнуты. Но это выбор самих немцев.