Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 974 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Кузнецова
    Нам, видно, мало своих олигархов, обирающих страну, так ещё и этих приглашает. Довершает то, что не смогли провернуть...Тайный смысл заяв...
  • Владимир Акулов
    Прав  был Маркс  ! Сознание  сильно  зависит от  материальных  благ  , выгоды...Где  сытнее , - начинает  казаться  ,...Российский актер ...
  • Владимир Акулов
    " Полетят вверх тормашками"...Интереснее  написать  : *полетят  ,  задрав  тормашки  * !))Тайный смысл заяв...

Голубой вагон бежит, качается, скоро, видимо, завалится...

Голубой вагон бежит, качается, скоро, видимо, завалится...

Необходимое предисловие от редакции "ВО" Данный материал является прекрасной картинкой (с нашей точки зрения) происходящего в Германии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВТ
Вячеслав Тарасов
Уважаемые, &quot;бюргеры&quot;. Пока существуют бритиши, Германия будет всегда под их прицелом, поскольку такой сильный экономический конкурент им не нужен и островитяне сделают всё, что бы его не было. Вспомните, как визжала госпожа Тетчер против объединения ГДР и ФРГ. И как мистер Черчиль яростно выступал в 1945 году за расчленения Германии. И только И.В.Сталин отстоял Германию как государство, заявив, что Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остаётся. Островные изощрённые провокаторы дважды &quot;организовали&quot; мировые кровавые войны в Европе двадцатого века с той же целью-разорить в жестоких схватках своих конкурентов. Политику уничтожения конкурентов бритиши проповедуют и сегодня. Для Германии уже назначен враг-это снова Россия. И если в германии не найдётся сил противостоять провокаторам-островитянам и безумцам в Германии, третья война с Россией для неё будет последней, желания Британии будут достигнуты. Но это выбор самих немцев.
Ответить
4 час.
наверх