Анчелотти выпустил Модрича ложной девяткой на матч с «Барсой», а Начо латералем. Луис Суарес Мирамонтес призвал «Реал» уволить тренера

Луис Суарес Мирамонтес призвал уволить Карло Анчелотти с поста главного тренера «Реала». Бывший полузащитник «Барселоны» высказался в подобном ключе, потому что Анчелотти решил поставить Луку Модрича в позицию ложной девятки на матч с каталонским клубом из-за отсутствия Карима Бензема, который не принял участие в класико.
Популярные статьи
- Гасли представил шлем в сине-желтой расцветке и сообщил, что поможет детям Украины
- Фриц о матче с Рублевым: «Мы с Андреем очень много играли в юниорах. Один раз он убрал меня на траве»
- «Интересно, их принуждают к этому или они настолько глупы?» Самуэльссон о Губерниеве и наших спортсменах на концерте в «Лужниках»
Свежие комментарии