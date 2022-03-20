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Анчелотти выпустил Модрича ложной девяткой на матч с «Барсой», а Начо латералем. Луис Суарес Мирамонтес призвал «Реал» уволить тренера

Луис Суарес Мирамонтес призвал уволить Карло Анчелотти с поста главного тренера «Реала». Бывший полузащитник «Барселоны» высказался в подобном ключе, потому что Анчелотти решил поставить Луку Модрича в позицию ложной девятки на матч с каталонским клубом из-за отсутствия Карима Бензема, который не принял участие в класико.

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