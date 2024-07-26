В Актау на ярмарке вакансий предоставили около 200 рабочих мест

В Актау 25 июля состоялась республиканская ярмарка вакансий «Жастарға жұмыс». Мероприятие организовали Мангистауский областной филиал МК «Жастар рухы» партии «AMANAT» и филиал «Актауский городской Центр карьеры» центра трудовой мобильности Мангистауской области при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения РК, сообщает пресс-служба акимата города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии