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Небензя: Израиль подрывает те решения, которые позволили ему стать членом ООН

Небензя: Израиль подрывает те решения, которые позволили ему стать членом ООН

Власти Израиля, саботируя профильные резолюции ООН по урегулированию палестинского вопроса, фактически подрывают те решения, которые в свое время позволили еврейскому государству стать членом всемирной организации.

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