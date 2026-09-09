В Рязанской области задержали 63-летнего наркокурьера

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из ГУНК МВД России пресекли деятельность 63-летнего мужчины, который, по версии следствия, выполнял роль межрегионального оптового курьера в организованной группе, сбывавшей наркотики через интернет.