В центре Смоленска на жильцов дома обрушился потолок (фото, видео)

На место ЧП экстренно выехали смоленские спасатели, а также следователи и работники прокуратуры Обрушение потолочного перекрытия произошло вчера вечером в одном из жилых помещений многоквартирного дома №19/2 на улице Большой Советской Смоленска.
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